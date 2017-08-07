Новости версия для печати В Орле продолжается межведомственная профилактическая акция «Подросток под защитой закона» Цель акции - снизить преступность по отношению к несовершеннолетним, и уберечь их самих от свершения противозаконных поступков.



Разработан план совместных мероприятий, с ребятами будут проводиться беседы на тему здорового образа жизни, опасности употребления наркотиков. Ребятам напомнят о правилах безопасного поведения на дорогах, объяснят, что делать и как себя вести в случае экстремальных ситуаций.



Летом сотрудники полиции посещают санатории, лагеря, совершают рейды по дворам. В первой декаде сентября уроки безопасности проведут в школах.





Мария Семак

7 августа 2017 года







На главную страницу





