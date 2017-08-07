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понедельник
7.08.2017
20:29:01
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В Орле продолжается межведомственная профилактическая акция «Подросток под защитой закона»Цель акции - снизить преступность по отношению к несовершеннолетним, и уберечь их самих от свершения противозаконных поступков.
Разработан план совместных мероприятий, с ребятами будут проводиться беседы на тему здорового образа жизни, опасности употребления наркотиков. Ребятам напомнят о правилах безопасного поведения на дорогах, объяснят, что делать и как себя вести в случае экстремальных ситуаций.
Летом сотрудники полиции посещают санатории, лагеря, совершают рейды по дворам. В первой декаде сентября уроки безопасности проведут в школах.
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