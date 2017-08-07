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Администрация Орла разыскивает хозяев незаконно установленных гаражей

В случае, если к установленному сроку хозяин не демонтирует гараж, это за него сделают власти. Гаражи при вскрываются, имущество описывается и передается на хранение. Делается это в присутствии полиции. Сам гараж транспортируется по адресу: Новосильское шоссе, 18.

На данный момент разыскиваются владельцы 12 конструкций: 11 гаражей расположены по ул. Максима Горького и один — по ул. Новикова .

Если до 14 августа хозяева не демонтируют гаражи самостоятельно, к работе преступит подрядчик, которого назначит специальная комиссия.