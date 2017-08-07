Новости версия для печати Каникулы с финансовой выгодой В Орловской области больше полутора тысяч подростков получили временную работу.



Как сообщили в областном управлении труда и занятости, рабочие места предоставили детям 90 предприятий и организаций. Подростки принимают участие в экологических акциях, благоустройстве населенных пунктов, уборке парков, скверов, зон отдыха, мемориалов и памятников Великой Отечественной войны от мусора. Зарплату им выдает работодатель. Кроме того, начисляется материальная поддержка в размере 850 рублей от центра занятости.





Мария Семак

7 августа 2017 года







На главную страницу





