Новости версия для печати Вниманию водителей! На железнодорожном переезде 7 км участка перегона Кромская - Цон будет ограничено движение.



Орловская дистанция пути Московской дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД" информирует, что на железнодорожном переезде 7 км участка перегона Кромская - Цон в ночь с 8 на 9 августа с 23 до 6 часов утра будет ограничено движение (сужена проезжая часть) в связи с проведением работ по вскрытию железнодорожного настила.



Пропуск автотранспортных средств будет осуществляться по одной полосе, регулирование будут проводить сигналисты.





Орловское Информбюро

7 августа 2017 года







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