Новости версия для печати В День города в Орле заложены новые праздничные традиции В орловском Детском парке прошел молодежный фестиваль "Зажигай". Это открытая сцена для юных вокалистов, где каждый мог проявить себя.



Среди музыкантов, и участники проекта «Голос. Дети». Фестиваль проводится впервые и возможно станет ежегодным. «Основная задача этого фестиваля, чтобы город Орел, наши жители могли увидеть музыкальные коллективы, Орловские музыкальные коллективы», - говорит соорганизатор молодежного фестиваля "Зажигай" Олег Судонин. Впрочем, это не единственное новшество Дня города 2017. В этом году у праздника появилась еще одна традиция - возложение цветов к памятнику Ивану Грозному. Монумент, вокруг которого еще недавно велись споры, теперь одна из визитных карточек города. В церемонии приняли участие Орловские казаки. Михаил Потуроев, атаман Орловского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества "Центральное казачье войско": «При образовании города Орла, при постройке крепости и при ее защите, участвовали казаки. Это исторический факт. Поэтому мы отдаем дань». День города, это не только время радости, но и созидания. Десятки орловцев приняли участие в благотворительном марафоне "Добрые руки". Все собранные средства пойдут на открытие первого в Орловской области хосписа для неизлечимо больных людей и организацию выездной паллиативной медслужбы. По словам генерального директора Фонда социальной поддержки населения Александра Лебедева, эта идея зародилась давно, но финансовых возможностей на сегодняшний день нет. Для того, чтобы решить эту проблему и проводятся благотворительные мероприятия. Паллиативных больных по городу примерно две тысячи человек, и по области около трёх тысяч. От добрых дел к спортивным соревнованиям. Площадка возле МФЦ на несколько часов превратилась в ринг. Фестиваль боевых искусств, с участием девушек и юношей. Под открытым небом спортсмены устроили показательные выступления. 451-й День рождения, Орел отмечает с размахом. Музыкальным подарком стало выступление крымских артистов на главной площади города. Нотами позитива наполнили музыкальный вечер и орловские коллективы.



Праздничный фейерверк озарил орловское небо ровно в 22 часа. Залпы салюта тонули в ликовании горожан и гостей праздника. Вечер продолжил концерт орловского коллектива ВИА Monte Carlo.









Татьяна Дьяконова

5 августа 2017 года







На главную страницу





