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Первый в истории турнир по рукопашному бою имени Ивана Грозного прошёл в Орле

Турнир по рукопашному бою Лиги чемпионов H2HFIGHT имени Ивана Грозного стал одним из самых зрелищных подарков орловцам на День города. 6 поединков, на ринге только чемпионы - ТОП 12 бойцов из России, Чехии, Узбекистана, Белоруссии и Казахстана.

Эмоции в зале начали зашкаливать с первого боя, когда наш земляк Шамиль Джахбаров одолел трёхкратного чемпиона Узбекистана Рамазана Темирова.
 
Орёл был выбран местом проведения турнира не случайно. Город, основанный Иваном Грозным для защиты южных границ, веками считался ядром бойцовского спорта для всей Центральной России.
Губернатор Орловской области Вадим Потомский: «Турнир имени Ивана Грозного мы учреждаем в этом году. Он будет ежегодным».
В отличие от любительских чемпионатов, поединки Профессиональной Лиги проводятся по двум основным версиям: «Рейтинговые бои» - 3 раунда по 3 минуты, и «Титульные бои» - 5 раундов по 3 минуты. Такой формат делает поединки более динамичными и темповыми, бойцам с первых секунд необходимо активно действовать, чтобы одержать победу.
 
Организаторы турнира уверены, что этот турнир даст новый импульс развитию рукопашного боя, как на Орловщине, так и во всей России.





Антон Киселёв
5 августа 2017 года

 


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