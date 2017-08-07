Новости версия для печати Коммуналка on-line Есть в нашем городе люди, которые не признают рутины, кто энергичен и горазд на выдумки, кто любит фантазировать и стремится не просто жить в красоте, а творить её. Именно для таких людей Первая городская управляющая компания проводит ежегодно смотр-конкурс «Мой двор, мой район, мой город».



На днях жюри этого конкурса подвело итоги и наградило победителей и призеров. О тех, кто и, главное, почему стал лучшим в 2017 году, расскажет очередной выпуск программы «Коммуналка on-line», которая выйдет в эфир во вторник 8 августа в 21 час на телеканале «Россия 24».





Александр Митрошин

7 августа 2017 года







На главную страницу





