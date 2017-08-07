Новости версия для печати Аграрии смогут переоформить кредиты по льготной ставке Эта информация прозвучала на совещании Минсельхоза России, в котором принял участие зампред орловского правительства по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов.



В работе видеоконференции участвовали 45 регионов страны, представители уполномоченных банков.



Отмечено, что кредиты, полученные аграриями по коммерческой ставке после 1 июля 2017 года, можно переоформить по льготной ставке. Орловской областью в Минсельхоз России направлено ходатайство о включении в реестр заемщиков по льготным кредитам сельскохозяйственных товаропроизводителей на сумму 5,2 млрд. рублей.



В настоящее время Департаментом сельского хозяйства Орловской области продолжается работа по доведению средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей. На 3 августа 1,4 млрд. рублей или почти 85% средств федерального бюджета и 75,4 млн. рублей из региональной казны доведены до получателей субсидии по несвязанной поддержке в области растениеводства.





Максим Шилов

7 августа 2017 года







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