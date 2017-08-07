Новости версия для печати Орловские власти прокомментировали ситуацию с попаданием жидкости ярко-оранжевого цвета в реку Орлик В администрации Орла сообщили, что в ситуации разбирались специалисты «Орелводоканала».



1 августа специалисты выехали на место выявленной течи водопровода. В связи с тем, что коммуникации находятся под землей, течь была обнаружена спустя некоторое время. Оказалось, что водопроводная вода попала в неиспользуемые несколько лет металлические трубы по переулку Георгиевский, с последующим выходом на поверхность на ул. 7 Ноября. Оранжевый цвет жидкости обусловлен присутствием железа от заржавевших, неиспользуемых коммуникаций.





Юлия Сулим

7 августа 2017 года







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