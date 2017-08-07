Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Власти предложили при выделении дотации в районы часть средств сделать «целевыми» - на расчет за энергоресурсы.



- Работа над ошибками. Сегодня начали принимать заявления на «сентябрьский ЕГЭ».



- Тридцать три коровы – из пробирок. Как в Ливенском районе увеличивают стадо современными методами.



- Общий праздник. Кромчане отметили День района.



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Вести-Орёл

7 августа 2017 года







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