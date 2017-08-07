В сентябре проведут еще один тур ЕГЭ

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понедельник
7.08.2017
20:28:48
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В сентябре проведут еще один тур ЕГЭФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки продолжает прием заявлений для участия в ЕГЭ.
Проверить свой уровень знаний смогут учащиеся, которые не прошли итоговую аттестацию после 11 классов, или те, кто получили неудовлетворительные баллы по одному или нескольким предметам.
Прием заявлений осуществляется с 7 по 21 августа включительно. Согласно расписанию ЕГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) проверить свои силы можно будет по двум предметам: 5 сентября - русский язык ; 8 сентября - ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике; 16 сентября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ).
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