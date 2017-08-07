Новости версия для печати В Орле полицейские пресекли деятельность незаконного игрового зала В организации и проведении азартных лиц подозреваются трое горожан в возрасте от 22 до 39 лет.



Просто так попасть в клуб было нельзя. Только по рекомендации и предварительному звонку. Помещение было оборудовано видеокамерой. В заведении полицейские обнаружили и изъяли 14 игровых аппаратов.





Татьяна Напольских

7 августа 2017 года







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