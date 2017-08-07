Новости версия для печати В Орле проходит парусная регата «Регион 57» Праздник спорта проходит на озере «Светлая жизнь» в Орле.



Светлые воды озера собирают спортсменов уже в 6-й раз. На этот турнир свои команды прислали более десятка городов. Призеры определяются в пяти классах: «Луч», «Луч-мини», «Снайп», «Оптимист» и «Парусная доска Мистраль». Соревнования носят статус «студенческих», потому для вузовских команд будет отдельный зачёт.



В классах «Луч» и «Снайп» регата будет проводиться с пересадками. В зависимости от количества участников и лодок. В классах «Оптимист» и «Парусная доска» соревнования пройдут в формате гонок флота, а спортсмены выступят на своих собственных лодках и досках. Итоги будут подведены завтра.





Антон Киселёв

7 августа 2017 года







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