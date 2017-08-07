Новости версия для печати Орловцам начислили 415 миллионов рублей имущественных налогов за 2016 год Оплатить их необходимо до 1 декабря 2017 года.



Налоговые уведомления приходят из Санкт-Петербурга: их распечаткой и рассылкой занимается филиал федерального казенного учреждения «Налог-сервис» Федеральной налоговой службы России, расположенный в северной столице. Если извещение не пришло, необходимо обратиться в Инспекцию ФНС России по городу Орлу для его повторной выдачи. Так же имущественный налог можно оплатить через интернет – в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц.



Уплаченные налоги зачисляются в бюджеты Орла и Орловской области.





Татьяна Курбатова

7 августа 2017 года







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