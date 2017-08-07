Новости версия для печати В минувшие выходные неравнодушный орловец спас тонущего ребенка ЧП произошло на пруду Силикатный.



Место не является официально утвержденным для пляжного отдыха, но горожан это не останавливает. В связи с этим на территории выставлен временный спасательный пост. В тот день дежуривший спасатель увидел двух тонущих девочек-подростков. Он тут же бросился в воду. Однако помочь сразу обеим он не мог. На помощь пришел неравнодушный орловец по имени Владимир. Мужчина тоже бросился в воду. Вместе они вытащили тонущих на берег, где передали медикам.





Юлия Сулим

7 августа 2017 года







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