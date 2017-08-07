Новости версия для печати За минувшие выходные в Орловской области при ДТП пострадали три человека Всего было зарегистрировано 38 ДТП.



5 августа в Орле в 13:45 водитель, управляя автомобилем «Форд Куга» двигался по ул. Рощинской и в районе д. 5 А начал осуществлять маневр разворота от правого края проезжей части, после чего произошло столкновение с автомобилем «Киа Маджентис», который двигался сзади попутно, после чего произошло опрокидывание «Форда». В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» получил телесные повреждения.



6 августа в Ливнах в 3:50 неустановленный водитель, управляя мотоциклом марки «Фалкон», двигаясь по ул. Индустриальной, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель был госпитализирован в Ливенскую ЦРБ в реанимационное отделение.



6 августа в Орле в 13 часов неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, следовал по ул. Городской со стороны ул. Гагарина в направлении ул. Поселковой, где допустил наезд на пешехода 1980 г.р., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.



Также полицейские задержали на выходных 8 нетрезвых водителей.





Юлия Сулим

7 августа 2017 года







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