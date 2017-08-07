Новости версия для печати В Новодеревеньковском районе появился сквер памяти Более 6 тысяч жителей района сражались на фронтах Великой Отечественной войны, домой не вернулся каждый третий из них. Многие жители района стали героями и в мирное время, выполняя священный долг солдата. Теперь у них появился свой сквер памяти.



В Новодеревеньковский район доставили БТР. Не ради устрашения, а чтобы помнили, какой ценой был оплачен мир в Великую Отечественную. БТР времен афганской войны станет главным символом нового мемориала.



Идея создать место памяти всех воинов-интернационалистов, ветеранов Чеченских кампаний появилась 3 года назад. Начали собирать деньги, и процесс, наверняка бы, затянулся, если бы не помощь человека, который сам побывал в горячих точках, - депутата Госдумы, боевого генерала Николая Ковалева.



Открытие мемориального сквера приурочили ко дню освобождения Орловской области от фашистских оккупантов и дню образования Новодеревеньковского района.



Праздничный митинг завершился возложением цветов в новом мемориальном сквере и зажжением поминальных свечей. 126 молодых ребят из Новой Деревни в разное время служили в горячих точках, многие не вернулись, один из их получил звание Героя Советского Союза. Для них, их друзей и близких новый мемориал будет всегда особым местом.









Оксана Гранн

7 августа 2017 года







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