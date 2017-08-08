Новости версия для печати В оздоровительном лагере «Юбилейный» прошла лингвистическая смена С инициативой ежегодного проведения лингвистических смен в этом лагере выступил департамент образования Орловской области.



Как сообщает информационный портал Орловской области, начинание нашло горячую поддержку у родителей и детей. В рамках 3-й смены в «Юбилейном» было организовано два отряда лингвистической направленности, в которых 39 детей со всех уголков Орловщины занимались углубленным изучением английского языка. Всем участникам лингвистических отрядов были вручены сертификаты. Завершилась смена концертом. Как отметила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова, лингвистические смены должны стать традиционными. Практика будет продолжена в дальнейшем, возможно, с привлечением в лагерь учеников иностранных образовательных учреждений.





Орловское Информбюро

8 августа 2017 года







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