Новости версия для печати При выделении дотации в районы часть средств нужно делать «целевыми» - на расчет за энергоресурсы Такую просьбу финансовому блоку передал сегодня первый вице-губернатор Орловской области.



Главный финансист области Елена Сапожникова отчиталась о доходах и расходах областной казны за 1 полугодие этого года. Бюджет получил 13 млрд. 324 млн. рублей. Израсходовали 14 млрд. 120 млн. рублей. Расходы, в основном, социальные. При этом сейчас идет активная подготовка к отопительному периоду. И среди должников есть бюджетные организации.

Александр Бударин, первый заместитель губернатора Орловской области: «Там небольшая, но есть задолженность за бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств областного бюджета – 16 миллионов. Нужно посмотреть и понять, почему у них сложилась эта задолженность. Если это наши долги, то нужно предусмотреть. И при оказании поддержки районов, хотелось бы, часть средств, помимо зарплаты, связать с необходимостью подготовки к зиме, потому что в районах, к сожалению, задолженности за потребленные коммунальные ресурсы за прошлые периоды довольно-таки существенные».





Татьяна Напольских

7 августа 2017 года







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