Новости версия для печати 1 сентября в Орловской области за парты сядут более 8 тысяч первоклассников По информации на начало августа, больше всего детей пойдут в первый класс в Орле.



1 сентября в Орле за парты сядут свыше 3,8 тысяч учеников, в Ливнах – 643 ребенка, в Мценске – более 460 мальчиков и девочек, сообщает информационный портал Орловской области Среди муниципальных районов лидеры по количеству первоклашек - Орловский (552 человека), Ливенский (234), Кромской (202), Болховский (173), Урицкий (189 первоклассников). В образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования Орловской области, новый набор составит 120 маленьких орловцев.





Орловское Информбюро

8 августа 2017 года







На главную страницу





