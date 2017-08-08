Новости версия для печати Вниманию водителей! Будьте внимательнее на железнодорожном переезде в районе перегона Кромская-Цон.



На участке идет ремонт железнодорожного полотна и в связи с этим, сегодня с 23 часов, будет сужена проезжая часть. Пропуск транспорта планируется по одной полосе, регулирование будут проводить сигналисты.

Работы продлятся до 6 утра 9 августа.





Мария Семак

8 августа 2017 года







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