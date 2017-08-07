Новости версия для печати Эксперты Общероссийского Народного фронта проверили состояние Ливенского здравоохранения В очереди - по два часа, электронной записи через терминалы нет, ремонта тоже, да и врачей не хватает. Таковы будни районной поликлиники в Ливнах. В детской амбулатории ситуация чуть лучше, но «кадровый голод» налицо. Жители снимают ролики и стучатся в Общероссийский Народный фронт.



Больше 800 человек в день, Ливенский, Краснозоренский, Покровский, Верховский районы – все здесь – в поликлинике Ливен. Чтобы попасть на прием к терапевту, иногда приходится вставать с петухами.

Валентина Черепкова, жительница г. Ливны: «Приходим пораньше, стараемся прийти к шести, семи часам утра, чтобы очередь занять». У дверей кабинета кардиолога пациентов тоже много. Узкие специалисты здесь на вес золота, рассказывает физиотерапевт Сергей Иванилов. Оборудование же устарело, а некоторых приборов – и вовсе нет.

Сергей Иванилов, физиотерапевт: «За МРТ сегодня люди вынуждены в Елец ездить и в Орел. А хотелось бы, конечно, здесь». Поводом проверки для «фронтовиков» послужило видеообращение одной из жительниц Ливен. Здание давно требует ремонта как внутри, так и снаружи. Когда он будет? С вопросом «фронтовики» отправились к администрации поликлиники.

Ольга Коняева, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию: «Включен ремонт пандуса на 2018-й год. По депутатским наказам. Вся необходимая документация подготовлена». Решают в Ливнах, по заверениям зама главврача, и кадровый вопрос. В этом году ждут семью молодых врачей: травматолога и невролога. Им по региональной программе предоставят жилье и «подъемные» 250 тысяч. А вот в детской поликлинике «прибавления» не будет. Четыре участка много лет без врача-педиатра.



Как рассказала заведующая детской поликлиникой Татьяна Маматова, средний возраст врачей – за 50. По ее мнению, ситуацию исправило бы распределение выпускников - как раньше, в советские времена, по крайней мере, тех, кто учится на «бюджете».



Но есть и положительная тенденция. Экс-сотрудник департамента здравоохранения, а сегодня эксперт Народного фронта Сергей Чеботкин 8 лет не был в ливенских медучреждениях. Говорит, что изменения чувствуются.

Сергей Чеботкин, эксперт регионального штаба ОНФ: «Люди стараются качественно оказывать, и при этом, зарабатывая на системе ОМС, они выделяют определенные средств для улучшения условий для пациентов». Вернуть распределение молодых специалистов предлагают и члены ОНФ. Свой список оптимизации и модернизации они представят в правительство региона.





Надежда Невматулина

7 августа 2017 года







На главную страницу





