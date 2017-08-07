Новости версия для печати Выделение денег на лекарства для льготников – сейчас в приоритете Об этом сегодня говорила главный финансист Орловской области на аппаратном совещании.



Всего за первое полугодие в региональную казну поступило 13 млрд. 324 млн. рублей. Израсходовали 14 млрд. 120 млн. рублей. 70% этих расходов – социальные.

Елена Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской области: «Исполнение по отраслям сложилось следующим образом: образование - 3 млрд. 796 млн. рублей, здравоохранение - 987 млн. рублей. За счет общего объема расходов на здравоохранение были профинансированы льготные, в основном, крупные статьи - это льготное лекарственное обеспечение, в соответствии с областным законом о льготном лекарственном обеспечении, а также - обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения орфанных заболеваний».





Татьяна Напольских

7 августа 2017 года







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