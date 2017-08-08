Новости версия для печати В орловском отделении Соцстраха открылся новый клиентский центр В центре располагаются 18 окон обслуживания.



Новое здание оборудовано современными информационными технологиями и адаптировано под особенности маломобильных групп населения – у входа установлен пандус, внутри просторные коридоры и помещения. Теперь физические и юридические лица смогут получать весь спектр госуслуг, воспользовавшись помощью администратора. Представители региональной власти первыми проверили, насколько хорошо подготовлены специалисты к работе. В день в региональном отделении госстраха бывает свыше 700 посетителей. 18 рабочих окон позволят обеспечить быстрое обслуживание и комфортное.





Мария Семак

8 августа 2017 года







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