В орловском отделении Соцстраха открылся новый клиентский центр

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вторник
8.08.2017
18:04:50
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В орловском отделении Соцстраха открылся новый клиентский центрВ центре располагаются 18 окон обслуживания.
Новое здание оборудовано современными информационными технологиями и адаптировано под особенности маломобильных групп населения – у входа установлен пандус, внутри просторные коридоры и помещения.
Теперь физические и юридические лица смогут получать весь спектр госуслуг, воспользовавшись помощью администратора. Представители региональной власти первыми проверили, насколько хорошо подготовлены специалисты к работе.
В день в региональном отделении госстраха бывает свыше 700 посетителей. 18 рабочих окон позволят обеспечить быстрое обслуживание и комфортное.
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