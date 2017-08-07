Новости версия для печати В орловской областной библиотеке открылись несколько книжных выставок Выставки приурочены к 100-летию со дня приезда в Орел Сергея Есенина, к 105-летию со дня рождения нашего земляка известного писателя, журналиста, краеведа Матвея Мартынова, а также выставка, посвященная истории вещей.



Имя Есенина известно каждому, но далеко не все знают, что в августе 1917 года знаменитый поэт был в гостях у родственников своей супруги Зинаиды Райх. Этому событию посвящена выставка в краеведческом отделе, где экспонируется материал об орловских страницах жизни Есенина. Есенин с женой жили в доме на Кромской (сейчас – Комсомольской) улице. В том же доме в 1918 году родилась дочь Есенина Таня. Сюда поэт писал письма.

Анна Абрамова, главный библиограф краеведческого отдела областной библиотеки им. И.А. Бунина: «Сохранились воспоминания родственников и подруг Зинаиды Николаевны Райх и старожилов Орла о последующих приездах Сергея Есенина в Орел. К сожалению, дом, в котором жил Есенин, был снесен. На его месте в 1991 году установлен памятный знак». В память об орловских страницах биографии поэта в октябре 2001 года на Студенческой площади открыт памятник. В 2004 году был создан частный музей Сергея Есенина.



Так же в отделе краеведческих документов открыта выставка «Это было в Орле: патриотическое подполье». Она посвящена 105-летию со дня рождения писателя, журналиста, краеведа Матвея Мартынова.



С 1921 года он проживал в Орловской губернии. Здесь начинается его трудовая деятельность. В 1933 году будущий писатель становится литературным сотрудником кромской районной газеты «Ленинский путь», затем работает собственным корреспондентом ТАСС по Орловской области. С 1940-го Мартынов служил в органах внутренних дел и госбезопасности. На выставке представлены книги и статьи Мартынова об орловских патриотах, а также исследования орловских авторов о патриотическом подполье 1941-43 годов.



До середины августа в отделе документов на иностранных языках желающие смогут посетить выставку об истории вещей. Сколько слов можно написать одним карандашом? Когда перчатки из практичной вещи превратились в модное дополнение к одежде? Где была изобретена первая электрическая зубная щетка? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в книгах, представленных на этой выставке. Здесь можно познакомиться с периодическими изданиями на русском и иностранных языках, рассказывающими об истории самых разных вещей, которыми мы пользуемся в повседневной жизни. Удивительно, как мало, мы иногда о них знаем.









Татьяна Тимохина

7 августа 2017 года







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