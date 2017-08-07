Орловский «Зеленстрой» продал два магазина, чтобы выплатить долги

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Орловский «Зеленстрой» продал два магазина, чтобы выплатить долгиОбщая задолженность муниципального предприятия на сегодня составляет 30 млн рублей.
«Зеленстрой» реализовал через торги два собственных магазина — на пл. Мира, 5 и на ул. Металлургов, 16. Магазин на Бульваре Победы будет сохранен.
Магазин на площади Мира при начальной стоимости 5,1 млн рублей (116 кв. м.) был продан за 12,2 млн рублей. Магазин на ул. Металлургов площадью 163 кв.м. был куплен за 17,9 млн рублей. Первоначальная стоимость составила 4,7 млн рублей.
«Выручка от продажи магазинов позволит полностью погасить задолженность перед судебными приставами в размере 23 млн рублей, в числе которой самый большой долг предприятия за газ — в размере 7,6 млн рублей, - сообщил директор МУП г. Орла «Зеленстрой» Александр Байдак
. По информации руководителя, долгов по заработной плате перед работниками «Зеленстроя» нет.