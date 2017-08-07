Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Диагноз ливенской медицине поставили в ОНФ. В поликлинику многочасовые очереди, электронной записи нет, ремонта тоже. - ЭКО для буренок. Где выращивают коров из пробирки? - Боевая машина от боевого генерала. В Новой Деревне открыли мемориал. - Бездорожье в центре Орла, жители Второй Пушкарной улицы ждут прихода цивилизации.





Вести-Орёл

7 августа 2017 года







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