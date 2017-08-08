Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
8.08.2017
18:04:48
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Укромные уголки Орла далеки от цивилизации

В этом можно лично убедиться, побывав на улице 2-я Пушкарная. Последние 500 метров этой улицы никогда не видели асфальта. А между тем здесь проживают почти полсотни орловцев, который не могут выбраться в город ни осенью, ни весной. Все тропинки и проходы в грязи и лужах, которые не всегда удаётся преодолеть даже на авто.

Как рассказала жительница улицы Наталья Тарасова, чтобы добраться до асфальтированной Колхозной, участок с лужами и грязью люди преодолевают в резиновых сапогах или галошах. Наталья Тарасова на 2-ой Пушкарной живёт чуть меньше полувека. Уже и сына вырастила, и внука, скоро будут правнуки, но никто из них на родной улице никогда не видел нормальной дороги.

Асфальт заканчивается на 115-м доме по 2-й Пушкарной. Привести в порядок тут нужно не так и много – до конца улицы всего 500 метров. Местные согласны даже на обычную щебёнку в местах, где в сезон дождей стоят лужи и грязь. Но пока им приходится всё это делать за свой счёт. В последний раз, говорит Владимир Некрасов, купили бракованной кафельной плитки, наняли технику и засыпали колеи.

Такси отказываются сюда ездить, скорая помощь, бывает, тоже бездорожье не преодолевает – рассказывают местные жители.

Но дорога здесь всё-таки появится. И не щебневая, а асфальтированная. В управлении коммунальным хозяйством уже готов проект на эту дорогу. Обойдётся она в 2 миллиона рублей.
Сергей Маркин, заместитель начальника УКХ администрации г. Орла: «В текущем году выполнить данные работы не представляется возможным в виду того, что программа по ремонту дорог на текущий год уже сформирована. Данный вопрос может быть рассмотрен при формировании программа ремонта дорог на 2018-й год».
Напомним, что сегодня в Орле «убитыми» можно назвать более 20 с половиной тысяч километров городских дорог.




Антон Киселёв
8 августа 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта