Новости версия для печати Укромные уголки Орла далеки от цивилизации В этом можно лично убедиться, побывав на улице 2-я Пушкарная. Последние 500 метров этой улицы никогда не видели асфальта. А между тем здесь проживают почти полсотни орловцев, который не могут выбраться в город ни осенью, ни весной. Все тропинки и проходы в грязи и лужах, которые не всегда удаётся преодолеть даже на авто.



Как рассказала жительница улицы Наталья Тарасова, чтобы добраться до асфальтированной Колхозной, участок с лужами и грязью люди преодолевают в резиновых сапогах или галошах. Наталья Тарасова на 2-ой Пушкарной живёт чуть меньше полувека. Уже и сына вырастила, и внука, скоро будут правнуки, но никто из них на родной улице никогда не видел нормальной дороги.



Асфальт заканчивается на 115-м доме по 2-й Пушкарной. Привести в порядок тут нужно не так и много – до конца улицы всего 500 метров. Местные согласны даже на обычную щебёнку в местах, где в сезон дождей стоят лужи и грязь. Но пока им приходится всё это делать за свой счёт. В последний раз, говорит Владимир Некрасов, купили бракованной кафельной плитки, наняли технику и засыпали колеи.



Такси отказываются сюда ездить, скорая помощь, бывает, тоже бездорожье не преодолевает – рассказывают местные жители.



Но дорога здесь всё-таки появится. И не щебневая, а асфальтированная. В управлении коммунальным хозяйством уже готов проект на эту дорогу. Обойдётся она в 2 миллиона рублей.

Сергей Маркин, заместитель начальника УКХ администрации г. Орла: «В текущем году выполнить данные работы не представляется возможным в виду того, что программа по ремонту дорог на текущий год уже сформирована. Данный вопрос может быть рассмотрен при формировании программа ремонта дорог на 2018-й год». Напомним, что сегодня в Орле «убитыми» можно назвать более 20 с половиной тысяч километров городских дорог.









Антон Киселёв

8 августа 2017 года







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