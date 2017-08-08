В Орле ведется ремонт дорог

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вторник
8.08.2017
18:04:46
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В Орле ведется ремонт дорогНа одних улицах города работы в полном разгаре, на других – только планируются.
Продолжается ремонт дорожного полотна на Первой Посадской. Там уже уложен выравнивающий слой на площади 1580 кв. метров. В общей сложности новое покрытие здесь появится на площади почти в 4 тыс. кв метров.
На улице Лескова (от площади Жукова до ул. Пионерская) рабочие ООО «Двин» уже приступили к его укладке. К завершению подходит укладка нового покрытия на улице Полесской (от ул. Октябрьская до ул. Матросова). К устройству выравнивающего слоя приступили на Набережной Дубровинского. А на Первой Курской пока только ведутся подготовительные работы.
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