Новости версия для печати В Орле ведется ремонт дорог На одних улицах города работы в полном разгаре, на других – только планируются.



Продолжается ремонт дорожного полотна на Первой Посадской. Там уже уложен выравнивающий слой на площади 1580 кв. метров. В общей сложности новое покрытие здесь появится на площади почти в 4 тыс. кв метров.



На улице Лескова (от площади Жукова до ул. Пионерская) рабочие ООО «Двин» уже приступили к его укладке. К завершению подходит укладка нового покрытия на улице Полесской (от ул. Октябрьская до ул. Матросова). К устройству выравнивающего слоя приступили на Набережной Дубровинского. А на Первой Курской пока только ведутся подготовительные работы.





Юлия Сулим

8 августа 2017 года







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