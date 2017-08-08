Новости версия для печати Перевозки детей – под контролем прокуратуры Прокуратурой Орловской области проведена проверка исполнения законодательства по обеспечению безопасности детей при перевозках автомобильным транспортом.



Выявлено, что автобусы не оснащены тахографами; отсутствует профилактическая работа с водителями, которые ранее совершали нарушения ПДД, не полно ведутся журналы инструктажа и учета ДТП; нарушается порядок прохождения предрейсовых и послерейсовых осмотров.



Например, Хотынецким межрайонным прокурором установлено, что в школьных автобусах, принадлежащих двум местным школам, не исправны ремни безопасности и огнетушители. Директорам внесены представления.



Всего по результатам проверки выявлено 136 нарушений закона. 80 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. В суд предъявлено 5 исковых заявлений.





Евгения Костомарова

8 августа 2017 года







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