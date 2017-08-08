Новости версия для печати Орловская полиция пресекла деятельность группы лиц, занимавшихся сбытом наркотиков Из незаконного оборота сотрудниками УНК регионального УМВД в общей сложности изъято около 200 граммов синтетических наркотических веществ.



Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД пресечена деятельность группы лиц, занимавшихся сбытом так называемой «синтетики».



Всего полицейские установили личности пятерых граждан. Двое из них – мужчина 1996 и женщина 1998 годов рождения – подозреваются в осуществлении оптовых закладок. При обыске по месту жительства полицейские изъяли около ста граммов наркотических веществ, весы, пакетики и приспособления для фасовки.



Как установили полицейские, злоумышленники раскладывали наркотики в пакетики и делали закладку, в которой оставляли их по двадцать и более штук. Так запрещенные к обороту вещества попадали к розничным закладчикам, личности которых также установлены.



Одному из подозреваемых в осуществлении оптовых закладок – орловцу 1996 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – подписка о невыезде и надлежащем поведении.



По признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» возбуждено пять уголовных дел. Ведется следствие.



Сотрудники УНК УМВД выясняют источник поступления в незаконный оборот наркотических средств.





Орловское Информбюро

8 августа 2017 года







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