Новости версия для печати Безопасный и удобный двор – в интересах самих жильцов С этого года в Орловской области заработал проект по формированию комфортной городской среды. Есть вопрос или пожелание – добро пожаловать на обсуждение. Парковки, зоны отдыха и игровые площадки - теперь жители области могут участвовать в подготовке дизайн-проекта. В Ливнах 7 дворов вошли в программу. С инспекцией туда отправились члены ОНФ и наша съемочная группа.



В 2017 году в Ливнах решили возродить городской бульвар в парке. Здесь будет смотровая площадка, три ротонды с видом на слияние рек Ливенки и Сосны. И появится всё это в 2018-м году.



Тротуарная плитка, игровой комплекс, скамейки и урны. Городской парк – в муниципальной программе Ливен этого года. Работы еще идут. А вот двор по улице Мира – уже благоустроен. Еще весной на въезде красовалась яма, теперь – везде асфальт. Члены орловского штаба ОНФ отправились туда в первую очередь - уж очень долго жители ждали ремонта. Мама троих мальчишек Людмила высказывает «фронтовикам» свои пожелания.

Людмила Ртищева, жительница г. Ливен: «Хотелось бы, чтобы установили возле каждого подъезда урну, на площадке парочку урн, лавочек не хватает. Для детишек хотелось бы новых каруселей». Освещение и качели должны появятся. В проекте они предусмотрены.



Во дворе на Октябрьской асфальтовое покрытие должно быть заменено. Но подрядчик пока на объект не вышел.



Мнения граждан – первое, на что должны опираться власти при составлении программ благоустройства, - считают «фронтовики». С февраля они следят за комфортом во дворах.

Ирина Сафонова, сопредседатель регионального штаба ОНФ: «Советуем поторопиться исполнительным властям, чтобы они проконтролировали подрядчиков, чтобы поторопить их и успеть всё вовремя». 842 млн рублей выделено на благоустройство дворов региона. И основная часть – из федеральной казны. А «фронтовики» обещают, что придут в каждый двор и проверят ход работ.









Надежда Невматулина

8 августа 2017 года







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