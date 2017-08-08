Безопасный и удобный двор – в интересах самих жильцов

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Безопасный и удобный двор – в интересах самих жильцовС этого года в Орловской области заработал проект по формированию комфортной городской среды. Есть вопрос или пожелание – добро пожаловать на обсуждение. Парковки, зоны отдыха и игровые площадки - теперь жители области могут участвовать в подготовке дизайн-проекта. В Ливнах 7 дворов вошли в программу. С инспекцией туда отправились члены ОНФ и наша съемочная группа.
В 2017 году в Ливнах решили возродить городской бульвар в парке. Здесь будет смотровая площадка, три ротонды с видом на слияние рек Ливенки и Сосны. И появится всё это в 2018-м году.
Тротуарная плитка, игровой комплекс, скамейки и урны. Городской парк – в муниципальной программе Ливен этого года. Работы еще идут. А вот двор по улице Мира – уже благоустроен. Еще весной на въезде красовалась яма, теперь – везде асфальт. Члены орловского штаба ОНФ отправились туда в первую очередь - уж очень долго жители ждали ремонта. Мама троих мальчишек Людмила высказывает «фронтовикам» свои пожелания.
Освещение и качели должны появятся. В проекте они предусмотрены.
Людмила Ртищева, жительница г. Ливен: «Хотелось бы, чтобы установили возле каждого подъезда урну, на площадке парочку урн, лавочек не хватает. Для детишек хотелось бы новых каруселей».
Во дворе на Октябрьской асфальтовое покрытие должно быть заменено. Но подрядчик пока на объект не вышел.
Мнения граждан – первое, на что должны опираться власти при составлении программ благоустройства, - считают «фронтовики». С февраля они следят за комфортом во дворах.
842 млн рублей выделено на благоустройство дворов региона. И основная часть – из федеральной казны. А «фронтовики» обещают, что придут в каждый двор и проверят ход работ.
Ирина Сафонова, сопредседатель регионального штаба ОНФ: «Советуем поторопиться исполнительным властям, чтобы они проконтролировали подрядчиков, чтобы поторопить их и успеть всё вовремя».