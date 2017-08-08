Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдет праздник для будущих первоклассников Праздник организован для детей-инвалидов и детей из опекунских и приемных семей, идущих в этом учебном году в первый класс.



В рамках акции «Дорога в школу» ребята получат в подарок ранцы и набор канцтоваров, а певица Наталья Куприянова порадует гостей праздника программой «Цветные сны». В ее исполнении прозвучат песни из любимых многими поколениями детей мультфильмов и детских кинофильмов.



Акция «Дорога в школу» продолжается. До 25 августа все, кто желает помочь собрать в школу первоклашек из многодетных и опекунских семей, а так же детей-сирот и инвалидов, могут принести новые школьно-письменные принадлежности в управление социальной поддержки населения по адресу: ул. Ленина, 23, к.2.



Телефон для дополнительной информации: 76-17-41.





Мария Семак

8 августа 2017 года







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