Сегодня в Орле пройдет праздник для будущих первоклассников

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вторник
8.08.2017
18:04:39
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Сегодня в Орле пройдет праздник для будущих первоклассниковПраздник организован для детей-инвалидов и детей из опекунских и приемных семей, идущих в этом учебном году в первый класс.
В рамках акции «Дорога в школу» ребята получат в подарок ранцы и набор канцтоваров, а певица Наталья Куприянова порадует гостей праздника программой «Цветные сны». В ее исполнении прозвучат песни из любимых многими поколениями детей мультфильмов и детских кинофильмов.
Акция «Дорога в школу» продолжается. До 25 августа все, кто желает помочь собрать в школу первоклашек из многодетных и опекунских семей, а так же детей-сирот и инвалидов, могут принести новые школьно-письменные принадлежности в управление социальной поддержки населения по адресу: ул. Ленина, 23, к.2.
Телефон для дополнительной информации: 76-17-41.
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