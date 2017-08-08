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Ремонт дорожной сети областного центра должен быть закончен в этом месяце

Об этом сегодня начальнику УКХ Дмитрию Зуеву напомнил глава администрации города Орла Александр Муромский на еженедельном совещании.

Александр Муромский отметил, что на некоторых объектах работы ещё даже не начинались и в качестве примера привел Наугорское шоссе. Глава администрации напомнил ответственным о соблюдении сроков муниципальных контрактов. Дмитрий Зуев согласился с тем, что «проблемы» с этим подрядчиком есть. Однако он считает, что на Наугорском шоссе работы начнутся после того, как будет отремонтирована улица Лескова.

В целом же, дороги делают согласно графику. Как сообщил Дмитрий Зуев, из 21 объекта на данный момент работы ведутся на 17. На четырех из этих объектов - на площади Жукова, на ул. Генерала Родина, ул. Цветаева, на примыкании от Московского шоссе до профлицея № 22 (ул. Дениса Давыдова) – работы выполнены. Также завершены работы на тротуарах на Болховском шоссе. Дорожные работы на ул. Полесской (от ул. Октябрьская до ул. Матросова) завершаются. Подрядные организации планируют завтра начать ремонт улицы Высоковольтной и Тургеневского моста.

В четверг глава администрации города Орла собирается лично убедиться в выполнении дорожных работ. На этот день он попросил запланировать объезд ремонтируемых объектов.


Татьяна Курбатова
8 августа 2017 года

 


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