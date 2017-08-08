Ремонт дорожной сети областного центра должен быть закончен в этом месяце

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Ремонт дорожной сети областного центра должен быть закончен в этом месяцеОб этом сегодня начальнику УКХ Дмитрию Зуеву напомнил глава администрации города Орла Александр Муромский на еженедельном совещании.
Александр Муромский отметил, что на некоторых объектах работы ещё даже не начинались и в качестве примера привел Наугорское шоссе. Глава администрации напомнил ответственным о соблюдении сроков муниципальных контрактов. Дмитрий Зуев согласился с тем, что «проблемы» с этим подрядчиком есть. Однако он считает, что на Наугорском шоссе работы начнутся после того, как будет отремонтирована улица Лескова.
В целом же, дороги делают согласно графику. Как сообщил Дмитрий Зуев, из 21 объекта на данный момент работы ведутся на 17. На четырех из этих объектов - на площади Жукова, на ул. Генерала Родина, ул. Цветаева, на примыкании от Московского шоссе до профлицея № 22 (ул. Дениса Давыдова) – работы выполнены. Также завершены работы на тротуарах на Болховском шоссе. Дорожные работы на ул. Полесской (от ул. Октябрьская до ул. Матросова) завершаются. Подрядные организации планируют завтра начать ремонт улицы Высоковольтной и Тургеневского моста.
В четверг глава администрации города Орла собирается лично убедиться в выполнении дорожных работ. На этот день он попросил запланировать объезд ремонтируемых объектов.