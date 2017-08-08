Новости версия для печати В Орловской области при ДТП три человека пострадали и один погиб Всего за минувшие сутки на территории региона было зарегистрировано 30 ДТП.



Накануне утром на ул. Октябрьской столкнулись «Хёндай» и «Лада Приора». Два человека пострадали. А в Троснянском районе произошла авария с участием комбайна.



Как рассказала инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Татьяна Дубровская, 7 августа в три часа дня водитель, управляя зерноуборочным комбайном, двигался по автодороге Муханово-Ломовец Троснянского района. В районе 2-го км допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на препятствие – дерево. В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.



А еще в двух авариях водители скрылись с мест происшествия. Так, в больницу Семашко обратилась 49-летняя женщина. Она рассказала, что на ул. Автовокзальной ее сбил неизвестный водитель. Ей была оказана медицинская помощь. Еще один водитель перевернулся в автомобиле на дороге «подъезд к Спасскому – Лутовино» в Мценском районе. С места аварии мужчина также скрылся, однако, позже он был вынужден обратиться в больницу.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Юлия Сулим

8 августа 2017 года







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