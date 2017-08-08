Новости версия для печати Орловцев приглашают принять участие в благотворительной акции по восстановлению древнего храма Молодежное движение «Богоявленская семья» проведет автомобильный поход в деревню Щучье Орловского района (в 34 километрах от Орла), где находится разрушенный и еще не восстановленный храм Святой Троицы. Присоединиться к походу могу все желающие.



Отправление на автомобилях запланировано на 19 часов в пятницу, 11 августа, от Богоявленского собора Орла. Участники похода планируют прибыть к месту вечером, и сразу же начать уборку территории рядом с храмом. Ночевка будет организована в палатках, предоставленных организаторами; территория лагеря будет охраняться. Утром в храме будет совершена первая за многие десятилетия Божественная литургия, за которой все подготовившиеся смогут причаститься Святых Христовых Тайн. После пикника на свежем воздухе пройдет уборка территории храма — вынос мусора, покос травы.



Троицкая кирпичная церковь построена в 1779 году в формах барокко на средства помещика Н. И. Телегина. Церковь была закрыта в 1938 году. Сейчас она заброшена и находится в аварийном состоянии. (фото Александра Горчакова)





Юлия Сулим

8 августа 2017 года







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