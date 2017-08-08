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В администрации города Орла прошла традиционная планерка

На рабочем совещании сегодня вновь говорили о купаниях в запрещенных местах, познакомились с результатами деятельности управления муниципальных закупок за полгода, не обошли стороной и «вечную» тему – работы по содержанию улично-дорожной сети Орла.

Рабочая планерка в администрации города Орла, как и положено, началась с отчета о поручениях, которые глава администрации Александр Муромский давал ранее. Тема, которая всегда в приоритете – ремонт дорог .

На каком этапе находится процесс, доложил начальник УКХ Дмитрий Зуев. По его информации, дороги делают согласно графику. Однако глава города ответом остался не совсем доволен и попросил обратить внимание на сроки сдачи объектов подрядчиками. Александр Муромский попросил взять на контроль и переулок Пищевой, где водители устроили стоянку для большегрузных автотранспортных средств.

На совещании глава города озвучил статистку утонувших детей в Орловской области за летний период 2017 года и попросил чиновников усилить информационную работу, чтобы напомнить орловцам, что купаться нужно лишь в тех местах, где разрешено.

На рабочем совещании узнали о результатах деятельности управления муниципальных закупок за первые полгода 2017.
Татьяна Дерябкина, начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла: «Управлением за первое полугодие 2017 года было проверено на соответствие законодательству РФ 415 заявлений заказчиков, в том числе 48 заявлений на проведение совместных аукционов, которые объединили в себя 2850 заказчиков, одно заявление на проведение совместного конкурса с ограниченным участием, который объединил в себе 81 заказчика». 
Такая проверка показала, что два заявления пришлось отклонить, так как они не соответствовали законодательству. Начальник управления подчеркнул , что сравнивая показатели с 2016 годом, в 2017 – объем финансирования уменьшился, а количество закупок увеличилось.

Улучшение жилищных условий, повышение комфортности - главная задача управления градостроительства администрации города Орла и второй вопрос заседания. Однако, каждый дом – отдельный случай.
Олег Минкин,  начальник управления градостроительства администрации города Орла: «Разрешение на малоэтажное строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом строительства объекта, на индивидуальное жилищное строительство и реконструкцию жилых домов, находящихся в долевой собственности, срок действия разрешения составляет 10 лет. Срок действия разрешения может быть продлен по заявлению застройщика. При переходе права на земельный участок срок действия разрешения сохраняется. При отсутствии в полном объеме пакета документов, предусмотренных административным кодексом, готовится отказ с указанием всех причин, послуживших основанием».
Стоит отметить, что строительство частных домов сейчас активизировалась. За полгода 2017-го уже выполнили 75% 2016 года. За 6 месяцев 2017 года управлением было рассмотрено 132 обращения. В 97 случаях было дано разрешение, в 35-ти случаях отказали. Вопросы обсудили, темы на будущее определили. Александр Муромский дал распоряжение к следующей планерке подготовить информацию о том, как Орел готовится к зиме, которая уже не за горами.


Юлия Опанасюк
8 августа 2017 года

 


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