Новости версия для печати Орловец Валерий Давыдов привез две медали с Первенства Европы по стрелковым видам спорта Соревнования проходили в Баку с 21 июля по 4 августа.



Всего в турнире принимали участие спортсмены из 43-х стран. В общей сложности было разыграно 79 комплектов наград. В стрельбе из малокалиберной винтовки по движущейся мишени с расстояния в 50 метров орловец настрелял на «серебро» - 579 очков из 600 возможных, уступив украинскому спортсмену.



В упражнении, где нужно было попасть по движущейся мишени со смешанными скоростями, Валерий Давыдов завоевал «бронзу», выбив из 400-т – 378 очков.





Татьяна Напольских

8 августа 2017 года







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