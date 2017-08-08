Орловец Валерий Давыдов привез две медали с Первенства Европы по стрелковым видам спорта

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вторник
8.08.2017
18:04:20
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Орловец Валерий Давыдов привез две медали с Первенства Европы по стрелковым видам спортаСоревнования проходили в Баку с 21 июля по 4 августа.
Всего в турнире принимали участие спортсмены из 43-х стран. В общей сложности было разыграно 79 комплектов наград. В стрельбе из малокалиберной винтовки по движущейся мишени с расстояния в 50 метров орловец настрелял на «серебро» - 579 очков из 600 возможных, уступив украинскому спортсмену.
В упражнении, где нужно было попасть по движущейся мишени со смешанными скоростями, Валерий Давыдов завоевал «бронзу», выбив из 400-т – 378 очков.
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