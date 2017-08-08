Новости версия для печати За нарушение правил пожарной безопасности в этом году на Орловщине было составлено 34 протокола Сумма штрафов – больше 90 тысяч рублей.



В настоящее время пожаров в лесном фонде не зафиксировано.



В тушению лесных пожаров могут быть задействованы 39 мобильных групп. Имеется необходимая спецтехника. В Шаблыкинском, Дмитровском, Мценском и Урицком районах установлены 4 камеры системы видеомониторинга. За пожарной безопасностью следят и с земли, и с неба.





Татьяна Напольских

8 августа 2017 года







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