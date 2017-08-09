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Общий объем финансирования детской оздоровительной кампании на Орловщине составил 177,5 млн. рублей

Этим летом 260 юных орловцев отдохнут в детских центрах на Черноморском побережье. 124 человека посетят «Артек», 75 человек - «Смену» и 47 детей - Детский центр «Орленок». 6 талантливых воспитанников Нарышкинской школы-интерната отправились на море за счет благотворительной организации, а 8 юных спортсменов станут участниками учебно-тренировочных сборов в Краснодарском крае.

Что касается оздоровительных центров области, завершается третья смена, впереди – четвертая. Уже отдохнули больше 25 тысяч детей. В этом году уже проведено 45 профильных смен.

Для тех, кто совмещает приятное с полезным – работают трудовые отряды. Около 2-х тысяч подростков было трудоустроено.