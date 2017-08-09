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среда
9.08.2017
8:56:31
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20 августа завершается прием заявок на участие в международном кинофестивале «Отцы и дети»На четыре дня с 20 сентября Орел станет столицей детского и юношеского кино.
Международный кинофестиваль «Отцы и дети» проводится третий год подряд. Тема фестиваля - «Экология души. Экология разума». В этот раз в центре внимания участников фестиваля духовные, исторические и культурные ценности. Программой предусмотрено 10 номинаций в трех возрастных группах.
Уже прислано более двух с половиной сотен фильмов из России, Белоруссии, Украины, Узбекистана, Литвы, Германии, Франции и Ирака. Организаторы, кроме традиционных показов, обещают зрителям и участникам творческие встречи с известными режиссерами, актерами, аниматорами. В этом году откроется клуб документального кино и кино-арткафе.
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