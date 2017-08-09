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На улице Родзевича-Белевича планируют построить дорогу

Информация о проведении электронного аукциона опубликована на сайте госзакупок. Финансирование будет осуществляться из городского бюджета и регионального Дорожного фонда. Общая сумма составит свыше 70-ти миллионов.

Согласно проекту, планируют постелить полотно шириной в 9 метров, плюс тротуары по обе стороны проезжей части. Протяженность новой дороги составит 870 метров — от улицы Металлургов до улицы Бурова. Подрядчик также будет обязан установить освещение.

Аукцион пройдет 28 августа, а дорогу необходимо будет построить до 16 июля 2018 года.