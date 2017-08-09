Новости версия для печати ЧП на воде: семь прерванных жизней, пятеро - спасены Лето в этом году хоть и не балует орловцев продолжительной жарой, но и за те немногие теплые дни вода уже успела пополнить скорбный список погибших. Особенно страшно, когда тонут дети. Практически все – в необорудованных для купания местах. Последнее ЧП на воде произошло три дня назад. Там, к счастью, трагедии удалось избежать.



О предпосылках и последствиях беспечности у воды лучше всего известно спасателям-водолазам. Купание в неподходящих местах – одна из основных причин. К этому дню в области зафиксировано 11 ЧП на воде: семь человек погибли, пятеро спасены. Одну из трагедий удалось предотвратить в День города. Местом действия стал Силикатный пруд. Городские власти уверены: никаких купальщиков там быть не должно, воды пруда основательно отравлены промышленными стоками. Однако на пляже не только загорают и купаются, но также тонут и спасают. Днем 5 августа на помощь двум утопающим девочкам разом кинулись профессиональный спасатель и один из отдыхающих. Местом трагедии Силикатный пруд становился не раз. Сегодня спасатели и инспекторы ГИМС усиленно патрулируют акватории всех орловских водоемов - и запретных, и разрешенных для купания, в надежде предотвратить новые несчастья.





Иван Суверин

8 августа 2017 года







На главную страницу





