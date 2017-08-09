Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- По военным тропам в вечность. В Орле планируют выпустить книгу памяти земляков воевавших в современных «горячих точках». - Опасная вода. Цена беспечности – уже семь жизней. - Дворовые советы. В Ливнах жильцам предлагают активнее высказывать предложения по благоустройству дворов. - Помочь сделать первый шаг по «Дороге в школу». Будущие первоклассники получили в подарок ранцы с канцелярскими принадлежностями и пожеланиями учиться только на пятерки.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

8 августа 2017 года







На главную страницу





