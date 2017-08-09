Новости версия для печати В Орле собирают материалы для книги, посвященной воинам-афганцам Книга об орловцах, погибших и пропавших без вести в Северо-Кавказском регионе, вышла в 2014 году. Но такой же живой истории о тех, кто воевал в Афганистане, пока нет.



Идею сохранить память и поименно вспомнить всех солдат, которые воевали в Афганистане, давно мечтал осуществить Александр Владимирович Щепетин. Сейчас он близок к цели, но появилась проблема. Причем, не финансового характера. Самое сложное, по его словам, это найти и собрать информацию - большинство родственников солдат-афганцев уходят из жизни.



О военных действиях Александр Владимирович знает не понаслышке. Служил в 301 отдельном батальоне. С горечью в глазах говорит: «Необъявленная Афганская война, длилась девять лет. Но и по сей день для орловцев она остается неизвестной».



Книга об орловцах, погибших и пропавших без вести в Северо-Кавказском регионе, вышла в 2014 году. В ней очерки, истории однополчан, фотографии, письма и документы. Но такой же живой истории о тех, кто воевал в Афганистане, пока нет. Материал для будущей книги собран на 50%.



В той войне погибло 73 наших земляка. В Орле на данный момент осталось всего 11 семей, кто может хоть что-то рассказать о героях.

Сергей Широков, заведующий орловским Военно-историческим музеем: «Хотелось бы создать памятную книгу о наших ребятах, рассказать, какими они были, как они росли, чем увлекались, как уходили в армию. Я считаю, те, кто ушел на войну, уже совершили подвиг». Если у вас есть фотографии, вырезки из газет, письма, все это можно принести в военно-исторический музей или присылать на электронную почту shsv1941-45orel@mail.ru









Анна Вайсергисер

9 августа 2017 года







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