Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
9.08.2017
14:38:37
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле собирают материалы для книги, посвященной воинам-афганцам

Книга об орловцах, погибших и пропавших без вести в Северо-Кавказском регионе, вышла в 2014 году. Но такой же живой истории о тех, кто воевал в Афганистане, пока нет.

Идею сохранить память и поименно вспомнить всех солдат, которые воевали в Афганистане, давно мечтал осуществить Александр Владимирович Щепетин. Сейчас он близок к цели, но появилась проблема. Причем, не финансового характера. Самое сложное, по его словам, это найти и собрать информацию - большинство родственников солдат-афганцев уходят из жизни.

О военных действиях Александр Владимирович знает не понаслышке. Служил в 301 отдельном батальоне. С горечью в глазах говорит: «Необъявленная Афганская война, длилась девять лет. Но и по сей день для орловцев она остается неизвестной».

Книга об орловцах, погибших и пропавших без вести в Северо-Кавказском регионе, вышла в 2014 году. В ней очерки, истории однополчан, фотографии, письма и документы. Но такой же живой истории о тех, кто воевал в Афганистане, пока нет. Материал для будущей книги собран на 50%.

В той войне погибло 73 наших земляка. В Орле на данный момент осталось всего 11 семей, кто может хоть что-то рассказать о героях.
Сергей Широков, заведующий орловским Военно-историческим музеем: «Хотелось бы создать памятную книгу о наших ребятах, рассказать, какими они были, как они росли, чем увлекались, как уходили в армию. Я считаю, те, кто ушел на войну, уже совершили подвиг».
Если у вас есть фотографии, вырезки из газет, письма, все это можно принести в военно-исторический музей или присылать на электронную почту shsv1941-45orel@mail.ru




Анна Вайсергисер
9 августа 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта