Новости версия для печати В Шаблыкинском районе открыли мемориальный комплекс, посвященный жертвам нацизма В 1942 году в деревне Погорельцево были расстреляны 14 мирных жителей, пятеро из них дети. Погибшие были укрывшимися на территории деревни евреями из Брянской области. В апреле 2016 года члены поискового объединения «Огненная дуга» подтвердили точность исторических документов и свидетельств очевидцев об акте геноцида, совершенном фашистскими карателями.



Это случилось неподалеку от Шаблыкино. Несколько семей бежали с Брянщины от немцев осенью 1941 года. Они нашли приют в деревне Погорельцево, но ненадолго. 20 мая 1942 года их обнаружили и расстреляли. Среди них было пятеро детей, самому младшему из которых исполнилось всего 2 года.



В память об этой трагедии был установлен знак на месте расстрела, а 8 августа 2017 года в мемориальном сквере недалеко от братской могилы погибших советских воинов появилось еще одно напоминание о невинных жертвах той войны.

Вера Чернякова, зам. главы администрации Шаблыкинского района по социальной сфере: «Это памятник, скорее всего, для нас – жителей района, для следующих поколений, для наших детей, чтобы мы понимали и не забывали, насколько страшен фашизм, нацизм». Памятник убитым только за принадлежность к еврейской национальности стал первым на территории нашей области. Он появился при участии непосредственного свидетеля той трагедии Евгения Курбатова. Тогда простому деревенскому мальчишке было всего 10 лет. Боль от увиденного он пронес через всю жизнь. Работа по увековечиванию памяти погибших началась именно с его обращения в орловский Еврейский конгресс.

Евгения Михалёва, генеральный директор Федеральной еврейской национально-культурной автономии: «Мы поняли, что, действительно, увековечивание памяти людей, погибших во время Холокоста, это неоценимо, это важно для нашей истории, для нашего подрастающего поколения. Поэтому мы активно подключились и тоже уже несколько лет занимаемся этим проектом, и нельзя сказать, что проект будет продолжаться год или два, он будет продолжаться столько, сколько нужно». Обо всех безвинно убиенных была прочитана поминальная молитва Кадиш, а по древней еврейской традиции к подножию памятника каждый из присутствующих положил небольшой камешек.

Леви-Ицхак Шпендик, раввин г. Орла: «У меня здесь прадед пропал без вести, поэтому это еще и такая личная миссия – найти здесь всех наших невинно убиенных, погибших. Дай Бог, чтобы у нас получилось». В минувшем году, в рамках проекта по увековечиванию памяти жертв Холокоста, по всей стране, там, где были массовые казни евреев в годы Великой Отечественной войны, установили 15 мемориалов, в этом году их будет уже 20.









Оксана Гранн

9 августа 2017 года







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