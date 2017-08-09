На трассе Орел-Тамбов иномарка врезалась в асфальтовый каток

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среда
9.08.2017
14:38:52
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На трассе Орел-Тамбов иномарка врезалась в асфальтовый катокДТП произошло минувшим вечером в Покровском районе на 49-м километре автодороги.
Страшный удар, превративший легковую иномарку в бесформенную груду железа, не оставил молодому водителю шансов на спасение. По всей видимости, он погиб мгновенно.
Инспекторы уверены: будь машинист катка в момент ДТП на своем рабочем месте, и ему не удалось бы избежать телесных повреждений. Удар в заднюю часть машины был таким, что ее покорежило, а лобовое стекло покрылось сетью трещин. Машинист покинул кабину за считанные секунды до происшествия.
С начала года это уже не первое ДТП, связанное с масштабными дорожными работами на трассе Орел-Тамбов. В данном конкретном случае инспекторы уверены: дорожники соблюдали все необходимые меры безопасности.
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