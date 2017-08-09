Новости версия для печати В областном выставочном центре проходит выставка Анны Грибановой Художница родилась в Орле, сейчас преподает в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.



В экспозиции представлены работы последних четырех лет. Это порядка 70 пейзажей, посвященных красотам России, а также Италии и Испании. Работы выполнены в технике масляной живописи и графики. Картины Анна Грибановой хранятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.

Анна Грибанова: «Дальнейшие творческие планы у меня связаны с темой русской усадьбы. Многое возрождено сейчас – усадьбы Кусково, Архангельское, другие московские и петербургские усадьбы. Но очень многие погибли и погибают. Я знаю, что в прошлом году в Подмосковье три усадьбы погибли просто потому, что там прогнили крыши. Их не успели спасти. Я не знаю, как я могу эту ситуацию изменить, но я надеюсь, что могу в своих работах привлечь к этому вопросу внимание, напомнить об этом». Выставка продлится до 20 августа.





Ольга Борисова

9 августа 2017 года







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