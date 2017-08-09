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среда
9.08.2017
14:38:45
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Орловские рукодельницы примут участие в «Шоу кружевниц»Увидеть представление можно будет в Москве 19 августа с 15:00 до 17:00 во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.
Лучшие мастерицы России продемонстрируют зрителям свое искусство под звуки классической музыки. Как сообщает портал 100dorog.ru, в мероприятии примут участие рукодельницы из Москвы, Орла, Вологды и других городов страны.
Отметим, перфоманс "Шоу кружевниц" станет кульминации ежегодного летнего праздника "Пикник "Матрешка LIVE", который проходит во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.
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