Новости версия для печати Орловские рукодельницы примут участие в «Шоу кружевниц» Увидеть представление можно будет в Москве 19 августа с 15:00 до 17:00 во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.



Лучшие мастерицы России продемонстрируют зрителям свое искусство под звуки классической музыки. Как сообщает портал 100dorog.ru, в мероприятии примут участие рукодельницы из Москвы, Орла, Вологды и других городов страны.



Отметим, перфоманс "Шоу кружевниц" станет кульминации ежегодного летнего праздника "Пикник "Матрешка LIVE", который проходит во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.





Ольга Борисова

9 августа 2017 года







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