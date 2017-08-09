Новости версия для печати Сегодня в Орловском краеведческом музее откроется выставка работ греческих фотохудожников «Православная Эллада» Это совместный проект Творческого союза «Фотоискусство» и Греческого фотографического общества, при поддержке FIAP и Муниципалитета города Кавала (Греция).



Работы российских фотохудожников показываются в Греции, а греческих – в России. Выставку уже посмотрели жители Нижнего Новгорода и Феодосии. Теперь такая возможность есть у орловцев. Всего в экспозиции около 50 фоторабот, которые посвящены различным сторонам православной жизни в Греции: религиозным праздникам, жизни монашества, выдающимся памятникам христианской архитектуры и изобразительного искусства. Выставка будет работать в течение месяца.





Юлия Сулим

9 августа 2017 года







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